Трамп пригласил российского лидера в Вашингтон.

Бывший глава МИД Чехии Любомир Заоралек заявил, что состоявшийся диалог между Москвой и Вашингтоном — победа России. Его слова приводит газета Parlamentní Listy.

«Дональд Трамп вывел Владимира Путина из изоляции. Он даже пригласил его в Вашингтон, а Путин пригласил Трампа в Москву. Это победа Путина», — сказал Заоралек.

Он также обратил внимание на стремление президента США Дональда Трампа вернуть Россию в «Большую семерку». По словам Заоралека, выгнать Россию из G7 было ошибкой.

«Соединенные Штаты по-прежнему действуют в соответствии со старым принципом, согласно которому у них нет постоянных друзей или врагов, а есть только интересы, которые они обязаны отстаивать», — отметил Заоралек.

В связи с такой политикой, подчеркнул экс-глава МИД, Соединенные Штаты не считаются с мнением Европы в ходе урегулирования конфликта на Украине. Когда они примут решение по этому вопросу, они поставят страны Запада перед фактом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Россия создала вокруг себя «островок стабильности» на саммите G20.