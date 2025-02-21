Грубые нарушения обнаружены в сети магазинов «Светофор»

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Грубые нарушения обнаружены в магазинах Светофор

Фото, видео: 5-tv.ru

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Роспотребнадзор приостановил работу 76 торговых точек.

Более 70 магазинов торговой сети «Светофор» приостановили работу по решению Роспотребнадзора.

В ходе проверок торговых точек были обнаружены грубые нарушения — несоблюдение сроков годности и требований хранения продукции, несоблюдение гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками.

А также отсутствие необходимого оборудования и водоснабжения в магазинах. Кроме того, по результатам проверок, специалисты изъяли 300 тонн небезопасной продукции.

Торговую сеть оштрафовали на сумму более миллиона рублей, еще несколько сотен протоколов сейчас находятся на рассмотрении в судах.

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