«Я мечтал об этом»: Никас Сафронов рассказал, что подарила ему служба в армии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Никас Сафронов бросил учебу ради службы в армии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Художник считает полезным патриотическое воспитание.

Народный художник России Никас Сафронов бросил училище ради службы в армии. Об этом деятель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Северный полюс».

Сафронов поддерживает тенденцию российского кинематографа, направленную на создание патриотических фильмов. Это важно для воспитания молодого поколения, считает художник.

Он вспомнил, что в Советском Союзе все создавалось с оглядкой на патриотическое воспитание. И это работало. Сафронов привел в пример себя. Он признался, что бросил учебу ради службы в армии.

«Я мечтал. Я бросил училище художественное и ушел в армию. Отслужил два года, вернулся», — рассказывает деятель искусств.

Никас объяснил и то, как еще подростком попал на флот. В школу, где учился Сафронов, пришел выпускник в военной морской форме. Это так впечатлило будущего художника, что он в 15 лет уехал в мореходное училище в Одессу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предполагаемый седьмой сын Никаса Сафронова устанавливает отцовство.

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