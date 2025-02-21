Путин поручил продлить программу по развитию Крыма и Севастополя до 2030 года
Ежегодно на эти цели будет выделяться от 110 миллиардов рублей.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продлить до 2030 года срок государственной программы по развитию Крыма и Севастополя. Согласно указу, ежегодно на эти цели должно выделяться не менее 110 миллиардов рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования сразу пяти воинским подразделениям российской армии.
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