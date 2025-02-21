Мужчина получил тяжелое ранение у мемориала жертвам Холокоста в Берлине

По факту случившегося ведутся следственные мероприятия.

В районе Берлина Митте на территори мемориала памяти жертв Холокоста пострадал мужчина-посетитель. Нападение на него было совершено вечером в пятницу. Пострадавший получил серьезные колото-резаные ранения, сообщила местная полиция в социальной сети X.

Правоохранители уже оградили территорию, которая прилегает к объекту. В настоящее время обыскивают место происшествия.

По официальным данным, мужчину, вышедшему к стелам, ранили острым предметом. Спасатели оперативно отвезли пострадавшего в больницу. В полиции заявили, что предполагаемым оружием считают складной нож, который был найден по факту проверки.

Представитель ведомства сообщил, что сейчас проводится масштабная операция по поимке преступника. Местом происшествия названа северная часть Мемориала памяти убитых евреев Европы на Беренштрассе. Уточняется, что посольство США находится на противоположной стороне.

По данным издания Tagesspiegel, на месте преступления был обнаружен складной нож. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Информации о возможной связи нападения с посольством США или с самим мемориалом не поступало.

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