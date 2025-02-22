Песков опроверг информацию о визите Трампа в Москву 9 мая

Дмитрий Песков: не было заключено договоренности о визите Трампа в Москву 9 мая
Фото: www.globallookpress.com/ Francis Chung - Pool via CNP
По словам пресс-секретаря президента, такой договоренности с американским лидером заключено не было.
Американский президент Дональд Трамп не посетит Москву 9 мая в рамках годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На вопрос о том, достигнута ли такая договоренность, Дмитрий Песков дал отрицательный ответ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая. Об этом писало французское издание Le Point, сославшись на неизвестные источники.
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