Песков опроверг информацию о визите Трампа в Москву 9 мая

По словам пресс-секретаря президента, такой договоренности с американским лидером заключено не было.

Американский президент Дональд Трамп не посетит Москву 9 мая в рамках годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о том, достигнута ли такая договоренность, Дмитрий Песков дал отрицательный ответ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая. Об этом писало французское издание Le Point, сославшись на неизвестные источники.