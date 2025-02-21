Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Срочная новость 161 0

Le Point: Трамп может приехать в Москву на 9 мая и провести встречу с Путиным

Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Об этом сообщают западные СМИ.

Президент США Дональд Трамп может посетить Москву 9 мая, чтобы отпраздновать годовщину победы во Великой Отечественной войне и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Такой информацией поделилось французское издание Le Point со ссылкой на неназванные источники.

«Если все пойдет хорошо — для них и их общего плана, то 9 мая 2025 года станет днем ​​их триумфа, триумфа, прежде всего, Путина», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп поставил ультиматум Европе о капитуляции Украины.

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