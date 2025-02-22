«Оскорбляют и высмеивают»: Айза о разнице в возрасте с бойфрендом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Блогер Айза: пользователи сети не приняли отношения с молодым избранником

Айза призналась, что ее пугала разница в возрасте с возлюбленным

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер старше своего возлюбленного Степана Кузьменко на десять лет.

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай поделилась переживаниями по поводу отношений с новым бойфрендом в личном блоге в соцсетях. Нефтяник Степаном Кузьменко младше знаменитости на десять лет. По этой причине в начале романа, как выяснилось, Айза испытывала серьезные сомнения.

Звезда соцсетей отметила, что иногда она все еще сталкивается с неприкрытым негативом в Интернете.

«Вначале у меня были сильные страхи насчет разницы возрасте. Сейчас появляется небольшой страх, когда в Интернете оскорбляют и высмеивают», — призналась она.

Тем не менее, в общении со Степаном, по словам Айзы, разница в возрасте практически не ощущается.

Модель также рассказала, что ее сын не контактирует со своей сводной сестрой от модели Юлии Королевой, отметив, что она сама не собирается поддерживать связь с экс-супругой своего бывшего возлюбленного рэпера Гуфа. Звезда назвала это «кринжом».

Айза подчеркнула, что в настоящее время хочет быть в серьезных отношениях и избегает абьюзеров с нарциссами, поскольку для нее важно быть любимой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Айза рассказала историю знакомства с нынешним возлюбленным.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Зимние сюрпризы: прогноз погоды на конец февраля и начало марта
7:40
«Оскорбляют и высмеивают»: Айза о разнице в возрасте с бойфрендом
7:22
Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ над двумя регионами России
7:05
Великобритания готовит введение санкций против РФ и новый пакет помощи Украине
6:48
Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Новосибирской области
6:35
Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

Сейчас читают

«Суета — при ловле блох»: Путин призвал не спешить меняться технологиями с США
Мужчина получил тяжелое ранение у мемориала жертвам Холокоста в Берлине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год