«Мажор со смазливым лицом»: Айза рассказала историю знакомства с возлюбленным

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Айза познакомилась со своим возлюбленным Степаном во время переезда в Москву

Айза-Лилуна Ай поделилась историей знакомства со своим возлюбленным Степаном.

Фото: Instagram*/aizalovesam

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Первые впечатления от встречи с мужчиной у знаменитости были неоднозначными.

Блогер Айза-Лилуна Ай не сразу оценила потенциал своего нынешнего возлюбленного, нефтяника из Нижневартовска Степана Кузьменко. Знаменитость поделилась деталями первой встречи со своим партнером в личном блоге в соцсетях. Она призналась, что изначально она приняла мужчину за «мажора со смазливым лицом».

Друзья телеведущей шутили, что она никогда не вступит в отношения, потому что вечно сидит дома. Действительно: Айза не любит вечеринки и публичные мероприятия, а с приложениями для знакомств у нее не вышло. На протяжении четырех лет она не состояла в отношениях и не стремилась найти партнера.

Однажды Айза приехала в Москву, чтобы сделать паспорт своему сыну Сэму. Каждый день был расписан, телеведущая работала и давала интервью. А в один из вечеров к ней в гости заехала подруга, чтобы остаться на ночь. На следующее утро, когда гостья уезжала, ей понадобилась помощь — чемодан был очень тяжелым. Помочь вызвался товарищ девушки Степа. Мама Айзы встретила мужчину и пригласила его на чашку чая. Когда Степа зашел в квартиру, то встретился с телеведущей.

Айза тогда была в растянутой домашней футболке и с «недовольным московским лицом». Степан постоянно улыбался. Между ними завязался диалог, однако в первую встречу телеведущая решила, что их гость — обыкновенный «мажор со смазливым лицом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Айза поделилась трагедией в семье.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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