«Зашел слишком далеко»: Маск высказался о действиях Киева в конфликте с Россией

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Илон Маск: украинские власти сами позволяют разногласиям с РФ прогрессировать

«Зашел слишком далеко»: Маск высказался о действиях Киева в конфликте с Россией

Фото: Zuma/TASS

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Предприниматель уверен, что поддержка продолжения боев со стороны Незалежной — признак безумства.

Глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в своем блоге заявил, что Киев «зашел слишком далеко» в конфликте с Россией.

Миллиардер пояснил, что у тех людей, кто продолжает настаивать на беспрерывных боевых действиях между государствами, нет разумных оснований и должного сочувствия семьям погибающих бойцов.

«Украинское правительство зашло слишком далеко. Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и у тех, кто продолжает настаивать (на продолжении боевых действий — Прим. ред.), нет ни эмпатии, ни мозгов», — написал Маск.

До этого предприниматель делился мнением о том, что украинских солдат направляют на фронт ради прибыли. Конфликт этот Маск считал крупнейшей коррупционной схемой, по которой Незалежная может легко заниматься отмыванием денег. По его словам, количество средств, которые остаются в личном пользовании чиновников Украины в результате взяток и откатов «просто невероятно».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также недавно напоминал Украине о том, что ей была оказана немалая финансовая помощь. По словам лидера страны, в пользование украинской власти было передано 350 миллиардов долларов, и данная сумма все еще не возращена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макс признал нежелание лидера киевского режима Владимира Зеленского заключать мир по Украине.

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