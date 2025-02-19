Илон Маск согласился с тем, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Бизнесмен выразил свое мнение без слов.

Илон Маск согласился с тем, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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Американский предприниматель, миллиардер, а также советник президента США Дональда Трампа Илон Маск поддержал нелестное мнение о лидере киевского режима Владимире Зеленском. Оно было опубликовано в принадлежащей бизнесмену социальной сети X одним из пользователей.

Юзер разместил на своей странице заявление, в котором указал — «Зеленский не хочет мира, он хочет войны и власти». Илон Маск прокомментировал пост с помощью эмодзи «100%». Таким образом он без слов согласился с радикальным высказыванием.

Известно, что украинские власти были, мягко говоря, недовольны прошедшими в Саудовской Аравии переговорами российской и американской делегаций. Обсуждалось, в том числе, урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. Более того, Трамп по итогам встречи обратил внимание на низкий уровень доверия населения к Зеленскому и постановил, что в Незалежной необходимо провести отмененные им выборы президента.

Отношения Трампа и Маска в последнее время обсуждаются регулярно, так как бизнесмена подозревают, помимо прочего, в стремлении занять Овальный кабинет и продвинуть собственные интересы за счет государственных программ и проектов в сфере космических разработок. Недавно он снова дал прессе повод для новых материалов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Маск привел на заседание четырехлетнего сына, а тот вытер козявку о стол в Белом доме.

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