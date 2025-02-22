«Часто стала прикладываться к бутылке»: как Лолита переживает свою «отмену»

Отголоски «голой» вечеринки до сих пор не дают певице в полной мере вернуться к работе.

Певица Лолита Милявская призналась, что начала все чаще прикладываться к бутылке. Но не к алкогольной, а с минеральной водой. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Артистка до сих пор сталкивается с новыми отголосками «голой» вечеринки. Ее концерты начали отменять. Тогда она опубликовала видео, в котором упомянула, что ее пенсия составляет 27 тысяч рублей. Однако после оплаты коммунальных услуг на руках остается всего три тысячи. Посетив продуктовый магазин, Лолита выяснила, что на эту сумму она сможет питаться только пять дней в месяц. И то, если не будет болеть.

Поддержку знаменитость получила не от всех. Многие начали советовать собирать бутылки, если не хватает на жизнь. Исполнительница решила прислушаться к советам публики и в одном из постов намекнула на алкогольную зависимость.

«Мне кажется нужна срочная помощь. Я чувствую, что я очень часто стала прикладываться к бутылке», — сказала артистка.

Однако в следующий момент выяснилось, что это не спиртные напитки, а обычная лечебная, минеральная вода. При этом Лолита посоветовала и своим поклонникам почаще так лечиться, но не переборщить. И вспомнила, что однажды выпила слишком много минералки перед концертом, из-за чего могла бы рекламировать таблетки от диареи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скрывается за повальной отменой концертов Лолиты.