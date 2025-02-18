«Жрать только дней пять в месяц»: Лолита пожаловалась на мизерную пенсию
Лолита: пенсии не хватает на продукты
Фото, видео: Telegram/Лолита Милявская/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru
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Певице не хватает денег на продукты.
Пенсия певицы Лолиты Милявской, по словам самой артистки, после недавнего повышения — 27 тысяч рублей. Однако этой суммы едва хватает на оплату коммунальных услуг. Об этом певица поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале, отметив, что после оплаты квартплаты в 24 тысячи у нее остается всего-ничего.
«Это если я не болею», — с горечью пошутила Милявская в своем видео, в котором она также показывает, как пытается собрать продуктовую корзину.
На остатки от пенсии певица может позволить себе лишь недорогие продукты: яйца, дешевую колбасу и кукурузные хлопья. А вот на полноценное питание и всякие удовольствия не остается.
«Как бы я ни считала, получается мне нужно пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц», — заключила певица.
Ситуация у Лолиты не из лучших. Недавно ей пришлось отменить концерты в ряде городов России, а сама она признается, что ощущает на себе организованную травлю.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Лолиту до сих пор «отменяют».
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