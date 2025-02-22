Московские школьники передали подарки раненым бойцам СВО

Ученики начальных классов одной из столичных школ в преддверии Дня защитника Отечества передали трогательные письма и сладкие подарки участникам СВО, проходящим лечение и реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В своих посланиях дети поздравили защитников с праздником, выразили им благодарность за мужество и самоотверженность, а также пожелали героям крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Военнослужащие, в свою очередь, не остались равнодушными. Они поблагодарили юных патриотов за подарки и отметили, что такие письма укрепляют дух и вдохновляют.

«Чувство заботы и домашнего тепла ускоряет выздоровление, укрепляет нашу веру в правое дело», — отметил военнослужащий Росгвардии Виктор.

К слову, ко Дню защитника Отечества обычные москвичи и волонтеры собрали для участников специальной военной операции (СВО) более 30 тысяч подарков. Акция проходила более чем на 50 площадках по всему городу.

В ней приняли участие как жители, так и организации: столичные школы и колледжи, государственные учреждения и предприятия, коммерческие компании. Среди подарков — теплые вещи, средства по уходу, кондитерские изделия и многое другое. Конечно, военные также получат открытки с добрыми пожеланиями и словами поддержки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» бойцам СВО.