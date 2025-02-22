«Героические поступки»: Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» бойцам СВО

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Фото, видео: Вадим Савицкий/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны отметил, что от каждого солдата зависит будущее России.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное наградное оружие отличившимся участникам СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Детально знаком с историей подвига каждого из вас и могу с уверенностью сказать, что ваши героические поступки заслуживают глубочайшего уважения, являются примером для молодого поколения и всех граждан», — сказал он во время торжественной церемонии.

Белоусов отметил, что для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом. И от действий каждого солдата решается судьба страны.

Министр пожелал всем в преддверии Дня защитника Отечества крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей и новых достижений. Кроме того, Белоусов провел встречу с бойцами, в рамках которой обсудили вопросы развития социальной инфраструктуры в гарнизонах и воинских частях. А также затронули тему о системе совершенствования материальных вознаграждений за уничтожение критических объектов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны до 1 апреля предоставить предложения по улучшению поиска пропавших без вести участников СВО.

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