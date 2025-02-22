Без суда и следствия: «адвокат» застрелил главаря преступной банды во время заседания

Криминального босса сопровождали 12 полицейских, но это не помешало киллеру под прикрытием.

На Шри-Ланке главаря банды Сандживу Кумара Самараратне, известного как Ганемулле Санджива, застрелили в здании суда. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что инцидент произошел в суде столицы страны Коломбо, куда находящегося под арестом с сентября 2023 года Самараратне доставили на заседание.

Убийца известного криминального босса проник в здание под видом адвоката и использовал револьвер, спрятанный в книге. Оружие в суд пронесла и передала киллеру 25-летняя Пинпура Деваге Ишара Сьюванди. За информацию о ней власти пообещали вознаграждение.

Несмотря на то, что Самараратне доставили в сопровождении дюжины полицейских, убийце удалось исполнить задуманное. Главарь банды с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, но там лишь констатировали его смерть.

Отмечается, что убийство Самараратне стало очередным эпизодом криминальных разборок между шриланкийскими бандами. После инцидента правительство страны ввело новые протоколы защиты в судах, в яисле которых вооруженная охрана при сопровождении особо опасных лиц.

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