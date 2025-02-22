«Деструктивная идеология»: Киркорова настигла «отмена» вслед за Лолитой

Народный артист России Филипп Киркоров оказался на грани «отмены» вслед за певицей Лолитой. Об этом пишет 7Дней.ru.

Известно, что Киркоров планирует в апреле выступить со своим концертом в Петербурге, однако сибирская правозащитная группа «Радетель» собирается не допустить мероприятия. С соответствующим обращением они обратились к губернатору Александру Беглову и в комитет культуры Северной столицы.

«Творчество Филиппа Киркорова в значительной мере представляет собой деструктивную идеологию», — говорится в тексте обращения.

Правозащитники припомнили эпатажному артисту звезде пляски на кресте на своем юбилее, насмешки над традиционными ценностями в его клипе «Ибица», а также неподобающее поведение певца в отношении людей. Например, когда Киркоров ударил директора «Золотого граммофона».

Конечно, «голую» вечеринку также не оставили без внимания. Киркоров до сих пор оправляется от ее последствий и всеми силами пытается очистить свою репутацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров рассказал об отношении к Ивлеевой после скандала.