«Назвала меня крысой»: Киркоров об отношении к Ивлеевой после скандала
Филипп Киркоров: к Насте Ивлеевой нет злобы, только разочарование
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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По словам артиста, блогер так и не извинилась за то, что подставила его, пригласив на «голую» вечеринку.
Народный артист России Филипп Киркоров разочарован в блогере Насте Ивлеевой из-за того, что она не извинилась за «голую» вечеринку. Об этом король отечественной поп-музыки рассказал на YouTube-шоу Лауры Джугелии.
По словам знаменитости, Настя вместо извинений, наоборот, начала нападать на тех, кто попал в «опалу» вместе с ней.
«Ивлеева выпустила крысиные сережки — еще и меня назвала крысой. Странный человек, конечно! Нет у меня к ней злобы, нет вражды, просто разочарование в очередной раз», — поделился Киркоров.
Филипп жалеет блогера, так как, по его мнению, ей не добиться большего из-за того, что внутри нет доброты, а только агония, желчь и неблагодарность. Певец признался, что простил телеведущую, несмотря на то, что она так и не извинилась.
Артист говорит, что попал на мероприятие в качестве ответного жеста. Ивлеева выручила Киркорова, когда ему неожиданно понадобилась актриса в клип. Поэтому Филипп посетил злосчастную вечеринку, ведь обещал прийти. Однако исполнитель заверяет, что не знал о том, что ждет его там. Да и провел музыкант, с его слов, на мероприятии совсем немного времени.
«Из мухи слона слепили, а меня сделали главным участником злосчастной вечеринки», — жалуется Киркоров.
Несмотря на все последствия, это ситуация пошла певцу на пользу. Он признается, что после вечеринки почистил телефонную книгу. В своем окружении артист оставил только тех, кто в тот момент был рядом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Настя Ивлеева держала свадьбу в строжайшем секрете.
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