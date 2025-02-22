Часть районов Дагестана осталась без электричества из-за аномальных снегопадов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Власти республики планируют восстановить подачу энергии к завтрашнему дню.

Часть районов Дагестана осталась без электричества из-за аномальных снегопадов

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Некоторые районы Дагестана остались без электроэнергии из-за разбушевавшейся в республике непогоды. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов.

«Непривычные для нашей республики погодные условия стали испытанием для электросетевого комплекса… Аварийные бригады энергетиков работают, несмотря на все сложности, чтобы поскорее вернуть свет в дома наших жителей. Все экстренные службы находятся в повышенной готовности и готовы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается», — написал он в своем Telegram-канале.

Наиболее сложная ситуация, по словам Меликова, сложилась в Буйнакском районе, где произошли аварии, обрывы и повреждения опор. К восстановительным работам привлекли дополнительные силы из других районов. Всего последствия непогоды устраняют 30 специалистов и десять единиц техники. Также восстановительные работы ведутся в Казбековском и Новолакском районах.

«Рассчитываем, что к завтрашнему дню электроснабжение обесточенных районов будет полностью восстановлено», — написал Меликов.

Накануне сообщалось, что в Дагестане без автомобильного сообщения остались 14 населенных пунктов из-за схода лавины на автодорогу Тлярата — Камелюх. Гражданам республики порекомендовали воздержаться от поездок по указанному маршруту и выбирать альтернативные пути.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мощные снегопады накрыли южные регионы России. Так, в Северной Осетии из-за непогоды полностью закрыли Транскавказскую автомагистраль. На трассе снежная каша, заносы и гололедица. Уборочная техника не успевает расчищать дорожное полотно. В итоге десятки водителей оказались заложниками в собственных машинах.

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