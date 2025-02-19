Снежная каша, заносы и гололедица: мощные снегопады накрыли южные регионы России
Мощные снегопады накрыли южные регионы России
Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru
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В Северной Осетии из-за непогоды закрыли Транскавказскую магистраль.
Южные регионы России накрыли мощные снегопады. В Северной Осетии из-за непогоды полностью закрыли Транскавказскую автомагистраль. На трассе сейчас снежная каша, заносы и гололедица. Уборочная техника не успевает расчищать дорожное полотно. В итоге десятки водителей оказались заложниками в собственных машинах.
Огромная пробка из грузовиков скопилась у КПП «Верхний Ларс». Сотрудники МЧС развернули пункты обогрева. В ожидании проезда, там можно выпить горячий чай и зарядить телефоны. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Ранее глава республики ввел в регионе режим ЧС.
А в Сочи снегопад шел двое суток практически без остановки. А высота сугробов местами достигла двух с половиной метров. По данным городских властей, во время метели были повреждены провода. Сейчас специалисты восстанавливают поврежденные участки. Кроме того, в круглосуточном режиме расчищают дороги и тротуары. Но снега выпало слишком много.
На высоте более 500 метров над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. Из-за сложных условий закрыли несколько горнолыжных трасс. Их откроют после того, как специалисты обследуют склоны и убедятся в отсутствии угрозы. Ну а там, где кататься сейчас разрешено, туристы жалуются на огромные очереди у подъемников. На этом фоне горные курорты временно остановили продажу ски-пассов.
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