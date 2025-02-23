Механизмы поддержки: на какие льготы могут рассчитывать российские пенсионеры

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Депутат Гаврилов: пенсионерам проводится бесплатное подведение газа до участка

В Госдуме напомили о бесплатном для пенсионеров подведении газа до участка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Одной из мер финансовой помощи является налоговый вычет по земельному налогу.

Российским пенсионерам положено бесплатное проведение газа до дачного участка. Об этом рассказал глава комитета Государственной Думы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с агентством РИА Новости.

«Одним из наиболее значимых механизмов поддержки является налоговый вычет по земельному налогу. В соответствии с действующим законодательством налоговая база для пенсионеров уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров. Таким образом, если площадь участка не превышает шесть соток, налог с него не взимается», — объяснил он.

Кроме того, в некоторых регионах страны приняты нормы, в рамках которых пенсионеры полностью освобождены от уплаты земельного налога. Это помогает снизить финансовую нагрузку на граждан.

Также пожилые россияне могут претендовать на бесплатное проведение газа до границ участка. Единственным условием является наличие зарегистрированного жилого дома.

По словам Гаврилова, аналогичные меры следует рассмотреть и в обеспечении территории электричеством. Особенно это должно касаться тех, чей дом находится в сельской местности, подчеркнул парламентарий.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России планируют провести четыре индексации пенсии в 2026 и 2027 годах.

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