Глава киевского режима дает пресс-конференцию «Украина. Год 2025».

Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть свой пост, если это принесет мир, или «в обмен на членство в НАТО». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Украина. Год 2025».

«Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов», — сказал глава киевского режима.

По словам Зеленского, 24 февраля в Киеве пройдет саммит с участием европейских лидеров, который может стать переломным моментом. В списке участников переговоров — Украина, США, Россия и Евросоюз.

В интервью немецкому телеканалу Tagesschau на днях Зеленский заявил, что покинет свою должность лишь при определенных условиях. Одно из них — включение Украины в составы Евросоюза и НАТО.

«Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, если российские войска уйдут и у нас будут гарантии безопасности, я больше не буду нужен. Думаю, тогда я добьюсь всего. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул свою готовность пойти на все «ради мира на Украине». Зеленский добавил, что является президентом страны, потому что якобы большинство ее граждан поддерживает его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подчеркнул необходимость проведения выборов на Украине.