Президент США Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине
Фото, видео: Ben Curtis/ТАСС; 5-tv.ru
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Американский лидер выразил разочарование позицией киевского режима в вопросе конфликта с Россией.
Президент США Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине, подчеркнув, что уровень поддержки лидера киевского режима Владимира Зеленского среди населения стремительно снижается. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что стране нужны выборы, если она хочет места за столом переговоров.
Трамп также выразил разочарование позицией Украины в контексте конфликта с Россией, а именно — недовольством встречей делегаций из Штатов и РФ в Эр-Рияде. По его мнению, даже посредственные переговорщики могли бы урегулировать ситуацию, причем без территориальных потерь для Киева. Как отметил президент Соединенных Штатов, у Киева было три года, чтобы разрешить данный вопрос.
По словам Дональда Трампа, Россия в состоянии «очень быстро» уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать. Американский лидер также добавил, что встреча делегаций из РФ и США в Саудовской Аравии прошла «очень хорошо». Теперь политик «намного более уверен» в возможности заключить сделку по Украине. Он также допустил появление в зоне конфликта европейских миротворцев, но отказался отправлять туда своих солдат.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Белом доме переговоры РФ и США назвали монументальным шагом к миру на Украине. Стоит отметить, прошедшая в Эр-Рияде встреча делегаций стала первой за несколько лет.
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