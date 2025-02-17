Мешали спать: нетрезвый москвич выстрелил из ракетницы в собачников

Момент запуска попал на видео.

Выстреливший из окна своей квартиры житель Москвы находился в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее заявление сделала прокуратура региона на своей странице в Telegram-канале.

Накануне вечером мужчина, по последним сведениям, выпивал, после чего решил отправиться отдыхать, но заснуть не получилось — мешал громкий лай на улице.

«Завязался словесный конфликт. Злоумышленник сначала начал светить в животных лазерной указкой, а потом взял сигнальный пистолет и выстрелил из окна в сторону людей», — поделились подробностями инцидента сотрудники прокуратуры.

Оружие нарушитель общественного порядка приобрел больше десяти лет назад, когда увлекался туризмом. Такое пусковое устройство предназначено для стрельбы сигнальными патронами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о совершения хулиганских действий.

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