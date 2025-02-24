Лавров прибыл с рабочим визитом в Турцию

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Сегодня он встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. Сегодня он встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Они обсудят широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки. Чуть позже к ним присоединится министр иностранных дел Сирии. Трехсторонняя встреча пройдет в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча делегаций США и России в Эр-Рияде.

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