Лавров прибыл с рабочим визитом в Турцию
Сегодня он встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Турцию. Сегодня он встретится со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Они обсудят широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки. Чуть позже к ним присоединится министр иностранных дел Сирии. Трехсторонняя встреча пройдет в закрытом режиме.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла встреча делегаций США и России в Эр-Рияде.
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