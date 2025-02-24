Новый диктатор Европы: фон дер Ляйен усиливает централизацию власти в ЕС

Глава Еврокомиссии и круг ее советников взяли в свои руки управление всеми процессами в объединении.

Тотальный надзор и диктат становятся отличительными чертами второго срока Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Об этом пишет портал EADaily, изучивший недавние распоряжения политика и публикации о ней в западных СМИ.

Так, стиль руководства главы Еврокомиссии становится все более жестким в начале ее второго пятилетнего срока. Такая манера правления называется диктат, а управления — диктатурой. Речь идет о централизации власти в ЕС и ее эволюции в сторону по сути президентской модели.

В публикации отмечается, что фон дер Ляйен и тесный круг ее советников, в основном, немецких, управляют всем процессом в ЕС, жестко контролируя все коммуникации между государствами — членами альянса.

Также приводится мнение экспертов, которые говорят, что глава Еврокомиссии фактически установила систему, когда без нее в ЕС все останавливается.

В пример приводится ситуация в январе, когда фон дер Ляйен заболела пневмонией и скрыла факт своего пребывания в больнице, а также не передала на это время, как положено, контроль над исполнительной властью ЕС своему второму лицу. Кто это, к слову, никому не известно.

Диктаторские замашки главы Еврокомиссии проявились еще в первый ее срок на посту. Яркий пример — отказ раскрыть переписку с генеральным директором Pfizer о контрактах на вакцины во время пандемии коронавируса. Более того, когда омбудсмен ЕС раскритиковал за это фон дер Ляйен и обвинил в «недобросовестном управлении», она не только отмахнулась от этих упреков, но и официально ограничила доступ к некоторым документам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен заявила о продолжении помощи Украине со стороны ЕС.