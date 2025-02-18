«Даже больше»: фон дер Ляйен заявила о продолжении помощи Украине со стороны ЕС

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Евгения Романова
Евгения Романова 40 0

Фон дер Ляйен: Европа будет и дальше укреплять военные возможности Украины

«Готов сделать даже больше»: фон дер Ляйен заявила о дальнейшей помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com/U.S. Air Force

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Евросоюз уже выделил Незалежной в рамках военной поддержки 135 миллиардов евро.

Европейская комиссия продолжит укреплять военные возможности Украины. Такое заявление сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в беседе со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Незалежной Китом Келлогом. Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

«Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС несет свою полную долю военной помощи Украине и готов сделать даже больше», — говорится в документе.

Отмечается, что председатель ЕК рассказала о планах Европы по увеличению оборонного производства и расходов для укрепления европейских и украинских возможностей. Фон дер Ляйен подчеркнула важную роль Евросоюза в обеспечении финансовой стабильной и обороны Незалежной. Организация выделила Киеву на эти цели 135 миллиардов евро (более 141 миллиарда долларов).

До этого фон дер Ляйен заявила о готовности Европы к диалогу с США в условиях растущей неопределенности. По ее словам, европейские страны осознают потенциальные вызовы, которые могут возникнуть в ходе этого диалога, но уверены в необходимости сотрудничества.

Кроме того, фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит придерживаться курса на глобальное взаимодействие и открытость, подчеркивая важность укрепления международных партнерств для решения актуальных мировых проблем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи. В список войдут беспилотники, бронемашины, ракеты и снаряды для танков.

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