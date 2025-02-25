Житель Индии отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу

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Из-за этого мужчина опоздал на работу.

Индиец отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Soeder

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Житель индийского города Бангалора по имени Абхишек выиграл суд против сети кинотеатров PVR Cinemas, добившись компенсации за долгую рекламу перед показом фильма. Об этом рассказал сайт India Today.

Мужчина подал иск в декабре 2023 года, выражая недовольство тем, что, несмотря на заявленное время начала сеанса в 16:05, фильм начался только в 16:30 из-за 25-минутной рекламы. Из-за этого он опоздал на работу.

Юристы кинотеатра пытались оправдаться, заявив, что рекламное время предназначено для зрителей, которые приходят с опозданием. Однако судья отклонил эту позицию, напомнив, что оптимальная продолжительность рекламы перед началом фильма — не более десяти минут. Также было отмечено, что большую часть времени показывали коммерческую рекламу, а не общественно полезные ролики.

«В новую эпоху время — деньги. А 25-30 — слишком долгое время, чтобы сидеть без дела в кинотеатре и смотреть ненужную рекламу. У людей с плотным графиком нет на это времени», — прокомментировал судья.

По итогам судебного разбирательства PVR Cinemas обязали выплатить Абхишеку 28 тысяч рупий (около 28 тысяч рублей. — Прим. ред.) за моральный ущерб и судебные издержки. Также кинотеатр был обязан указать точное время начала сеанса. А вот сервис по продаже билетов не был привлечен к ответственности, так как суд не признал его виновным в действиях кинотеатра.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роскомнадзор потребовал у видеосервисов ограничить доступ к фильму «Руки Вверх!».

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Житель Индии отсудил деньги у кинотеатра за слишком долгую рекламу

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