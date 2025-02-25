На память: как шпаргалка помогает в учебе

На экзамене, конечно, их использовать не стоит. Польза таких заметок заключается в другом.

Каждый день человек потребляет гораздо больше информации, чем способен запомнить, и поэтому значительная ее часть со временем исчезает. Это особенно касается школьников и студентов, которые готовятся к экзаменам. Как же усвоить материал и сделать его «долговечным» в памяти? На этот вопрос aif.ru ответила шеф-редактор сетевых электронных библиотек (СЭБ) Екатерина Позднякова.

«Во-первых, пишите конспекты. Во время конспектирования человек не просто механически запоминает материал, а перерабатывает его, выделяет главное, структурирует, дополняет схемами, списками, таблицами», — посоветовала Позднякова.

Конспекты удобны тем, что помогают наглядно представить логические связи, последовательность этапов или иерархию понятий. Перед экзаменом такой конспект — отличный способ быстро вспомнить нужные моменты.

Кроме того, полезно делать заметки — это способствует лучшему усвоению материала. В заметках можно фиксировать интересные идеи, вопросы, факты, которые возникли во время чтения. Позже можно вернуться к этим заметкам для быстрого освежения памяти или для дальнейшего углубленного изучения темы.

«Не удивляйтесь, но третий совет — пишите шпаргалки. Использовать шпаргалки на экзамене не стоит, но их подготовка помогает хорошо усвоить материал», — рассказала эксперт.

Чтобы сделать хорошую шпаргалку, нужно выделить самое важное, переработать информацию, структурировать ее. Такой подход способствует запоминанию.

Для закрепления знаний также важно регулярно повторять прочитанное. Один из эффективных методов — пересказывать материал, объяснять его, отвечать на вопросы в конце учебников. Хорошо работают флеш-карточки с вопросами и ответами.

«Первый раз повторять материал нужно сразу после прочтения. Затем интервалы увеличиваются: 20 минут, восемь часов, сутки, несколько дней. Это помогает лучше запоминать, а также сразу увидеть, что забывается быстрее всего», — дополнила эксперт.

И напоследок, стоит помнить одну важную вещь: многократное перечитывание текста не всегда означает лучшее запоминание. Оно лишь создает иллюзию того, что материал усвоен. Человек может пройти тест, уверенно указав правильный ответ, но на самом деле не сможет объяснить прочитанное или пересказать материал. Поэтому стоит искать более активные способы переработки информации.

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