Родители будут наблюдать за досмотром детей перед ЕГЭ

Родители смогут наблюдать за процессом досмотра детей перед ЕГЭ. О планах привлечь родительские сообщества рассказали в Рособрнадзоре.

Речь идет о работе в пунктах проведения экзамена во время прохода школьников через рамки металлодетекторов.

В минувшем году в Воронеже учениц, на которых среагировал детектор, заставили раздеться до нижнего белья. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Тогда в ведомстве пообещали усовершенствовать меры контроля.

Также в этом году будет запущен чат-бот, с помощью которого выпускники и их родители смогут сообщать о нарушении своих прав.