Родители будут наблюдать за досмотром детей перед ЕГЭ
А с помощью чат-бота выпускники смогут сообщать о нарушении своих прав.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
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Родители смогут наблюдать за процессом досмотра детей перед ЕГЭ. О планах привлечь родительские сообщества рассказали в Рособрнадзоре.
Речь идет о работе в пунктах проведения экзамена во время прохода школьников через рамки металлодетекторов.
В минувшем году в Воронеже учениц, на которых среагировал детектор, заставили раздеться до нижнего белья. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Тогда в ведомстве пообещали усовершенствовать меры контроля.
Также в этом году будет запущен чат-бот, с помощью которого выпускники и их родители смогут сообщать о нарушении своих прав.
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