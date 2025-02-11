Родители будут наблюдать за досмотром детей перед ЕГЭ

Эфирная новость 29 0

А с помощью чат-бота выпускники смогут сообщать о нарушении своих прав.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ЕГЭ

Родители смогут наблюдать за процессом досмотра детей перед ЕГЭ. О планах привлечь родительские сообщества рассказали в Рособрнадзоре.

Речь идет о работе в пунктах проведения экзамена во время прохода школьников через рамки металлодетекторов.

В минувшем году в Воронеже учениц, на которых среагировал детектор, заставили раздеться до нижнего белья. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Тогда в ведомстве пообещали усовершенствовать меры контроля.

Также в этом году будет запущен чат-бот, с помощью которого выпускники и их родители смогут сообщать о нарушении своих прав.

Тема:
ЕГЭ
13 янв
Не может быть и речи: в Рособрнадзоре прокомментировали слухи об отмене ЕГЭ
12 янв
В Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ
8 янв
Учат в школе: как изменится ЕГЭ в 2025 году
10 дек
Путину предложили ввести новый экзамен наряду с ЕГЭ
6 дек
Сон и кодификатор: что поможет сдать ЕГЭ на высокий балл
21 окт
Шестой дополнительный: в систему ЕГЭ планируют ввести экзамен по арабскому языку
17 окт
ЕГЭ по профилю будущих педагогов может быть введен уже в 2026 году
5 июл
Это страшное слово из трех букв: депутаты обсудили возможность отмены ЕГЭ
4 июл
Второй шанс: российские выпускники впервые будут пересдавать ЕГЭ
2 июл
Уже в следующем году? Когда в России могут отменить ЕГЭ
-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.78
-0.50 100.50
-0.72
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
На «Госуслугах» ввели возможность анонимно обратиться к владельцу машины
11:57
Генпрокурор Краснов поручил инициировать закон о поддержке детей бойцов СВО
11:44
Родители будут наблюдать за досмотром детей перед ЕГЭ
11:32
Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя РФ
11:24
Стала известна дата похорон народного артиста СССР Олега Стриженова
11:13
Бои шли за каждый дом: ВС РФ поделились подробностями освобождения Дружбы в ДНР

Сейчас читают

Британия готова объявить о лидерстве в НАТО и в помощи Киеву вместо США
«Бурак, мы любим тебя»: звезду «Великолепного века» встретили фанатки у Кремля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год