«Важная составляющая»: Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

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Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Россия готова привлечь иностранных партнеров к участию в проектах в Донбассе и Новороссии.

Президент РФ Владимир Путин фактически предложил Соединенным Штатам, а возможно, и другим западным партнерам сотрудничество в добыче редкоземельных металлов, в том числе и на территории регионов, недавно вошедших в состав нашей страны.

«Редкие земельные металлы — это очень важная составляющая, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики. Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам, когда я говорю партнеры, имею в виду только административные, правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к нашей совместной работе.

У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере — в Мурманске, на Кавказе — в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве.

Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работаем совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров, так называемые новые наши исторические территории, которые вернули в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал российский лидер.

Тему редкоземельных материалов президент начал еще на вечернем совещании с правительством. Владимир Путин поставил перед стратегической отраслью важную задачу — нарастить потенциал отечественной промышленности в сфере новых материалов. Тем более, что в этом году запущен национальный проект технологического лидерства. Он называется «Новые материалы и химия».

В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу, переработку и, естественно, выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. И бывшие партнеры могут оказать в этом помощь. Тем более, что с Вашингтоном у нас сейчас схожее отношение к некоторым проблемам. Мы вместе хотим поставить точку в украинском конфликте и вместе понимаем, что этому мешает.

 

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