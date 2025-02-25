«Новое измерение» Кати Лель: певица готовится отметить 30-летие творческой деятельности

На пути к успеху заслуженная артистка РФ пережила как триумфы, так и неудачи.

Ее хиты звучали из всех телевизоров и радиоприемников. Она дружила с инопланетянами, а песню «Мой мармеладный» теперь знает весь мир. К большому юбилейному концерту сейчас готовится Катя Лель. Заслуженная артистка России отметит 30-летие на сцене.

Настоящая популярность обрушилась на певицу из Нальчика в начале 2000-х. Потом были годы творческих поисков. И совсем недавно — новый ошеломительный успех. Причем в масштабах не только России. О «новом измерении» Кати Лель расскажет корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Вот так она снова доказала: даже через 30 лет на сцене можно шагать в ногу с музыкальной модой. К творческому юбилею Катя Лель пообещала записать новую песню в дуэте с юной певицей Betsy — Светланой Чертищевой, чей хит «Сигма Бой» в начале этого года покорил публику — точь-в-точь как хит «Мой мармеладный» в начале 2000-х.

«У нас прямо совпал вайб. Она меня в пять раз старше, чем я. Но мы прямо настолько с ней хорошо сдружились, она мне давала всякие советы, она очень красиво поет», — говорит певица Светлана Чертищева.

Этой песней она вскружила голову всей стране. Артистка из Нальчика, которая поет со странным акцентом, ворвалась на вершину шоу-бизнеса в буквальном смысле с его задворок.

«Для того, чтобы поделиться своим теплом, своим светом, своей любовью. И отдать тот свет, который так нужен людям. Это мое предназначение», — говорит Катя Лель.

Ей невероятно везло. Солистка местечковой группы Екатерина Чупринина в начале 1900-х выиграла конкурс талантов и сразу получила приглашение работать в Москве. Да не где-нибудь, а в театре Льва Лещенко. Правда, поначалу выступала всего лишь на подпевке. Но, мечтая стать звездой, уже тогда сменила имя на романтичный псевдоним Катя Лель, вдохновившись персонажем из «Снегурочки» Римского-Корсакова — пастушка, олицетворяющего весну и любовь.

Сольная программа, четыре альбома и даже звание заслуженной артистки Кабардино-Балкарской республики. Певица не скрывала — прокладывать дорогу в музыке ей помогал состоятельный ресторатор, продюсер и гражданский муж Александр Волков, который был вдвое ее старше. Но настоящая популярность обрушилась на артистку, как звездный дождь, только после встречи с Максимом Фадеевым.

«Мой мармеладный», «Муси-пуси», «Долетай». И пусть никто не понимал, что такое «Джага-джага», песни из этого альбома каждый день звучали из теле- и радиоэфира. Незамысловатые, но ритмичные мелодии. Странноватые тексты и эксцентричный образ певицы. Этот коктейль — к изумлению музыкальных критиков — внезапно пришелся очень по вкусу публике.

«Незатейливые, с одной стороны. Что такое „Джага-джага“, „Муси-пуси“? Но то, что люди хотели, они получили. Они сразу влюбились в эти песни, они сразу захотели их петь», — говорит Катя Лель.

Но за стремительным взлетом случилось резкое пике. Конфликт и судебная тяжба с продюсером — когда их романтические отношения сошли на нет — едва не поставил крест на музыкальной карьере Кати Лель. Дошло до того, что певице запретили выступать, а все ее хиты убрали из эфира.

Впрочем, творческий простой артистку не сломил. Потому что, как она призналась недавно, в ее жизни кроме музыки всегда было и другое призвание — инопланетные цивилизации. Артистка заявила, что у нее даже был личный контакт с пришельцами.

«В мои 16 лет после свечения яркого за окном, когда у меня были забраны зубы высшими цивилизациями. Их было три зуба. Есть все доказательства, снимки. Я готова всегда сотрудничать, и мне нечего скрывать», — говорит Катя Лель.

После контактов с инопланетным разумом артистка, по ее словам, открыла в себе дар целительства. Увлеклась йогой и стала проводить оздоровительные марафоны в Интернете. Как вдруг… опять случилась полная «Джага-джага».

Через 20 лет после релиза хит «Мой мармеладный» вновь запела не только Россия, но уже весь мир. Соцсети наводнили ролики, в которых даже иностранцы в шапках-ушанках подпевают Кате Лель. По 100 миллионов прослушиваний в день — такого успеха не было ни у одной русской песни.

Десять альбомов, многочисленные музыкальные премии и недавно присвоенное звание заслуженной артистки России. Свое тридцатилетие на сцене Катя Лель встречает все так же активно — регулярные выступления и планы о новых песнях, самая успешная из которых, надеется артистка, еще не спета.