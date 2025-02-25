Любимова: мультфильм «Маша и Медведь» набрал популярность в исламских странах

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 18 0

Любимова: «Маша и Медведь» набрал большую популярность в исламских странах

Любимова: «Маша и Медведь» набрала большую популярность в исламских странах

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Российский анимационный проект завоевал любовь взрослых и детей по всему миру и набирает миллиардные просмотры.

Российский мультфильм «Маша и медведь» стал очень популярным в исламских странах. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова в беседе с aif.ru.

«К вопросу о традиционных ценностях, спешу вам напомнить, что Маша из „Маши и Медведя“ — девочка с покрытой головой и в длинном сарафане. Это вызывает невероятный отклик исламского мира», — заявила глава министерства культуры.

Об этом свидетельствуют миллиардные просмотры этого мультфильма в социальных сетях. Любимова также назвала «Машу и медведя» трогательной историей о взаимоотношениях маленькой девочки и огромного медведя, где прослеживаются отношения дочери и отца

Более того, этот мультфильм завоевал любовь взрослых и детей по всему миру и откликается «в сердцах итальянских пап, сербских, арабских и турецких».

Помимо этого, глава Минкультуры отметила, что в прокат каждый год выходят десять кассовых фильмов отечественного производства. Любимова уверена, что нас ждет еще большое количество проектов, чьи сборы превысят миллиард рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве.

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