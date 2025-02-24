Силы ПВО за два часа уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 17:25 до 19:45 мск. Пять из них уничтожили в небе над Крымом и Черным морем, по одному — над территориями Орловской и Брянской областей.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации на Украине активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области.