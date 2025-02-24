Силы ПВО за два часа уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Пять дронов сбили в небе над Крымом и Черным морем.

Силы ПВО за два часа уничтожили 12 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 17:25 до 19:45 мск. Пять из них уничтожили в небе над Крымом и Черным морем, по одному — над территориями Орловской и Брянской областей.

Регионы России регулярно подвергаются атакам с вражеской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины применяют не только беспилотники при нападении, но и обстреливают регионы, находящиеся у границы страны, ракетами.

Ранее в этот день 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России в ходе проведения спецоперации на Украине активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области.

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