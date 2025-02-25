На Байконуре готовятся к запуску «Прогресса МС-30»
Корабль доставит на МКС новую экипировку для выхода в космос.
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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На Байконуре идут последние приготовления к запуску космического корабля. Ракету-носитель «Союз» вместе с «Прогрессом» выкатили на стартовую площадку космодрома и привели в вертикальное положение.
Транспортный корабль доставит космонавтам экипировку для выхода в открытый космос — новый скафандр «Орлан». А еще аппаратуру и оборудование для орбитальной станции и материалы для научных экспериментов.
Кроме того, на борт погрузят космическое питание и питьевую воду, медикаменты, запасы топлива и азота. Всего — более двух с половиной тысячи тонн.
Запуск должен состояться в эту пятницу, после полуночи — старт намечен на 00 часов 24 минуты по Москве.
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