Делегация «Россетей» посетила электротехнические предприятия Индии

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 22 0

Эксперты обменялись с коллегами опытом эксплуатации и испытаний высоковольтного оборудования.

Делегация «Россетей» посетила электротехнические предприятия Индии

Фото: Telegram/Россети/rosseti_official

Представители ПАО «Россети» посетили предприятия электротехнической промышленности в Индии — объекты KVTEK Power Systems и Mehru Electrical & Mechanical Engineers. В ходе рабочей поездки в Дели они обменялись с зарубежными коллегами опытом эксплуатации и испытаний высоковольтного оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

KVTEK — один из крупнейших производителей испытательного и измерительного оборудования. В рамках визита специалисты обсудили создание лаборатории по испытанию аппаратов для передачи постоянного тока «под ключ» и модернизацию существующих испытательных установок с применением новейших решений.

Mehru специализируется на выпуске трансформаторов тока и напряжения до 500 кВ. Продукция экспортируется более чем в 50 стран. Компания активно сотрудничает с одним из ведущих отечественных поставщиков изоляторов.

«Россети» активно работают в направлении современных технологических решений. На базе собственной научно-технической организации «Россети НТЦ» действует крупнейший в России и Европе центр компетенций по силовым и токовым испытаниям, сертификации (аттестации) высоковольтного оборудования, проводятся НИОКР, реализуются инжиниринговые проекты по объектам любой квалификации и сложности от 35 кВ до 750 кВ. Кроме того, компания постоянно участвует в мероприятиях по обмену опытом с зарубежными партнерами.

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