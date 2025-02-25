«Остров мечты» назван самым большим крытым парком развлечений в мире

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Муцоев: «Остров мечты» — самый большой крытый парк развлечения в мире

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Основатель ГК «Регионы» рассказал об этом президенту России Владимиру Путину в ходе личной встречи.

Построенный в России парк развлечений «Остров мечты» является самым большим крытым парком в мире. Об этом заявил председатель правления одноименного холдинга, основатель группы компаний «Регион» Амиран Муцоев.

«Это самый большой крытый парк развлечений в мире, его территория 100 гектаров. Само здание занимает 36 гектаров, пятно застройки», — сказал он.

Муцоев добавил, что парк был открыт пять лет назад, но через неделю после церемонии пришлось его закрыть на девять месяцев из-за пандемии коронавируса. После работа «Острова мечты» возобновилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о праздничных развлечения в честь Масленицы в столице, которые пройдут с 21 февраля до 2 марта.

Для масленичных гуляний в Москве подготовили более 30 площадок проекта «Зима в Москве». В 2025 году все локации оформлены в стиле русских сказок. Главными точками станут центральные улицы, а также кинопарк «Москино», ВДНХ и Болотная площадь. Кроме того, в торговых рядах праздничных московских локаций будет представлено более 50 видов блинов!

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