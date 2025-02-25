Дешевый бензин у дома: чем опасны контейнерные АЗС

В Петербурге и Ленинградской области растет количество мобильных заправок, грубо нарушающих правила безопасности.

Жители и общественники Санкт-Петербурга и Ленинградской области требуют усилить проверки так называемых контейнерных АЗС. В последнее время их количество заметно увеличилось. Заправки открываются рядом с многоэтажками, на территории промышленных предприятий. Топливо там дешевле, а документов нет никаких. И попросить их не у кого. Корреспондент «Известий» Анастасия Волкова посмотрела условия вместе с инженером по безопасности. Оказывается, это бомба замедленного действия.

Небольшая заправка на две колонки на въезде в Кудрово пользуется большим спросом. Оно и понятно, тут и цены ниже, да и ехать далеко за бензином не нужно.

«Все легко, мобильно. Пришел, быстренько заплатил. Разницы нет. Раньше была разница, если платишь по карте или наличными. Сейчас ее убрали, это очень удобно», — сказал водитель Кирилл Банных.

Однако качество топлива вызывает вопросы и претензии. Много негативных отзывов в сети.

«Если не жалко свой автомобиль, можете заправляться. Качество топлива однозначно хуже, чем на проверенных заправках»,

«Заправил 95-й, выскочил „чек“, диагностика показала бедную смесь. Не заправляюсь больше тут, и не советую», — пишут пользователи Интернета.

Образцы «Известия» сдали на проверку в лабораторию, в ближайшее время будет подтверждение.

Бензин дешевый, потому что сам бокс недорогой. Его покупка и установка может обойтись в миллион рублей. Против пятнадцати миллионов за обычную заправочную станцию. А качество топлива — это уже лотерея.

«У известных сетей есть свои частенько нефтеперерабатывающие заводы, и поэтому там, возможно, есть какой-то особый контроль за топливом. С другой стороны, контейнерные заправки покупают топливо с тех же самых нефтеперерабатывающих заводов», — прокомментировал ситуацию Виталий Новиков, директор Союза автосервисов.

Не менее важная проблема таких заправок — безопасность.

Для таких мини-АЗС прописаны технические требования, которые нужно соблюдать. Например, высота фундамента должна быть не менее 20 сантиметров, здесь мы уже видим нарушение — 12 сантиметров. А вот расстояние от топливного резервуара до заправочного пистолета — не менее полутора метров. Здесь меньше, где-то метр десять.

К чему может привести подобная беспечность, показала трагедия в Махачкале, когда из-за нарушений техники безопасности на АЗС произошел взрыв. По регламенту заправки должны быть установлены на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

«Случайная искра может привести к возгоранию и даже взрыву. За этим никто не следит. А это уже нарушение регламента. То есть здесь все равно должна быть служба — возможно, она находится в этом вагончике, мы не знаем кому что здесь принадлежит — которая следит за безопасностью на объекте», — сказал доктор экономических наук Александр Дмитриев, заведующий кафедрой безопасности Президентской академии в Санкт-Петербурге.

Если пожарная безопасность — зона контроля МЧС, то за качеством топлива на таких АЗС должен следить Росстандарт, а за соблюдением санитарных норм — Роспотребнадзор. Из-под контроля Ростехнадзора все АЗС были выведены еще в 2012 году, и получать разрешение на размещение, например, контейнерной заправки не нужно.

Кроме того, существует мораторий на проверку юридических лиц, так что малому бизнесу установить мобильную АЗС не составляет труда. Тем более она незаменима для решения логистических вопросов на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве или, например, при строительстве дорог.

«Существует нормативно-правовая проблема: пока дорога находится в стройке и земельный участок находится в разработке у застройщика, он, в принципе, не может допускать туда никаких третьих лиц. Пока не построит дорогу и не передаст ее на баланс собственника», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

Контейнерные АЗС активно используются на федеральной трассе М-11, где еще не окончены работы по обустройству инфраструктуры под стационарные объекты. Но вопрос урегулирования правил их работы пока открыт.