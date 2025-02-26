Новые аттракционы в открытой части «Острова Мечты» в Москве запустят в 2026 году

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Сегодня в парке трудятся почти две тысячи человек. А с вводом новой очереди комплекса вакансий станет на треть больше.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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У самого большого в Европе крытого парка развлечений «Острова мечты» в Москве в следующем году появится еще и огромное пространство с уличными аттракционами. Строительство уже идет. Об этапах развития в Кремле президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель правления холдинга Амиран Муцоев.

По его словам, комплекс пользуется невероятной популярностью. С момента запуска в парке побывали почти 20 миллионов человек. И он стал частью обязательной программы многих туристов, которые приезжают в столицу.

«Получился самый большой крытый развлекательный парк в Европе?» — спросил Путин.

«В мире. В Москве туристический поток где-то около 20 миллионов человек, за счет „Острова мечты“ категория туристов поменялась: на 30% увеличились семейные туристы, теперь больше туристов приезжают с семьей», — ответил основатель группы компаний «Регионы», председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

«Вы так и хотели, по-моему, изначально», — уточнил российский лидер.

«Да. Времяпрепровождение туристов увеличилось в два раза: если раньше туристы приезжали на три дня, в основном бизнес-туристы, сегодня это семейные туристы. Они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют посетить „Остров мечты“, а дальше уже остальные планы — Кремль и так далее», — продолжил Муцоев.

«Сначала — Кремль, а потом «Остров мечты», — заключил Путин.

Как уточнил Амиран Муцоев, парк аттракционов еще и создает дополнительные рабочие места. Сегодня там трудятся почти две тысячи человек. А с вводом новой очереди комплекса вакансий станет на треть больше.

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