Расставание и переезд: жизнь каких знаков зодиака изменится после парада планет 28 февраля

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Весна начнется для некоторых с мощных трансформаций.

Парад планет 28 февраля: Каким знакам зодиака Вселенная подарит шанс жить с чист

Фото: 5-tv.ru

Парад планет 28 февраля позволит Овнам, Ракам, Весам и Скорпионам начать жизнь с чистого листа. Воспользовавшись мощным всплеском энергии, представители этих знаков зодиака смогут осуществить давнюю мечту, разорвать токсичные отношения и открыть для себя новые горизонты, пишет Life.ru.

В жизнь Овнов парад планет принесет перемены, в которых те долгое время нуждались, но не решались воплотить в жизнь. Например, новую работу, переезд или расставание с токсичным партнером. Вселенная лишит Овнов сомнений касательно важных решений и подтолкнет к активным действиям. Не стоит опасаться рисков. Напротив, энергия и целеустремленность непременно приведут к успеху.

Раки, обычно склонные погружаться с головой в эмоции, с приходом парада планет смогут обновить все свои чувства. Вселенная покажет выход из затяжного эмоционального бессилия, освободит от гнета проблем. Раки наконец найдут в себе силы простить тех, кто обидел их в прошлом, и, что самое главное, простить себя. Таким образом, представители этого знака зодиака освободят свое сердце для новых чувств. Не исключено, что романтических.

Предпочитающие во всем порядок и гармонию Весы в парад планет смогут упорядочить еще и собственные мысли. Если ранее не выходило расставить приоритеты, то 28 февраля получится понять, что по-настоящему важно. Решения, принятые в этот период, окажутся действительно взвешенными и рациональными. Это может быть окончание отношений и вступление в новые, например.

В жизнь Скорпионов парад планет привнесет мощные трансформации. Борьба с внутренними противоречиями наконец разрешится, получится осуществить долгожданные перемены в своей жизни. Появится еще больше возможностей для самореализации. Изменения произойдут не только во внешней сфере, но и во внутренней — Скорпионы отпустят то, что когда-то мешало им двигаться вперед.

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Расставание и переезд: жизнь каких знаков зодиака изменится после парада...

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