В Тихом океане затопили несгораемые элементы «Прогресса МС-28»

Космический грузовик «Прогресс МС-28» завершил свой полет. Аппарат отстыковался от российского модуля МКС несколько часов назад. После был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы, где разрушился.

То, что не сгорело, приводнилось в несудоходной части Тихого океана. Корабль провел на орбите полгода. На смену ему придет «Прогресс МС-30».

Минувшим вечером ракету-носитель с грузовым кораблем перевезли на стартовый комплекс. Запуск намечен на 28 февраля. «Прогресс» доставит на МКС почти три тонны груза. Это оборудование, одежда, продукты, медикаменты и топливо.