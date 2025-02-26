В Тихом океане затопили несгораемые элементы «Прогресса МС-28»

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Корабль провел на орбите полгода. На смену ему придет «Прогресс МС-30».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roscosmos; 5-tv.ru

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Космический грузовик «Прогресс МС-28» завершил свой полет. Аппарат отстыковался от российского модуля МКС несколько часов назад. После был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы, где разрушился.

То, что не сгорело, приводнилось в несудоходной части Тихого океана. Корабль провел на орбите полгода. На смену ему придет «Прогресс МС-30».

Минувшим вечером ракету-носитель с грузовым кораблем перевезли на стартовый комплекс. Запуск намечен на 28 февраля. «Прогресс» доставит на МКС почти три тонны груза. Это оборудование, одежда, продукты, медикаменты и топливо.

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В Тихом океане затопили несгораемые элементы «Прогресса МС-28»

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