«Не получилось у меня»: певица Слава попыталась оправдать свое хамское общение с журналистами

Беседа артистки с представителями прессы в грубой форме разлетелось в соцсетях.

Певица Слава заявила, что скандал с журналистами на съемочной площадке ее клипа — это «грязнючий пиар». Артистка не преследовала цель оскорбить интервьюеров, приоритетом было только привлечь внимание к своему творчеству, пишут 7Дней.ru.

«Почему-то, к сожалению, сейчас работает только вот такой промоушен. Ну не получилось у меня, не умею я врать», — оправдалась певица.

В соцсетях завирусилось видео, на котором певица Слава очень жестко общалась с журналистами, которых сама же и пригласила на съемочную площадку своего клипа. Будучи щедрой на нецензурную брань, певица яростно возмущалась стремлением корреспондентов узнать у нее что-то, не связанное с клипом.

Поведение певицы вызвало бурную реакцию в сети. Пользователи, увидевшие ролик, были возмущены до глубины души. Многие из них не восприняли оправдания артистки всерьез и решили, что из-за обрушившегося на нее хейта она была вынуждена объяснять хамское поведение, только вот придумать достойную легенду не вышло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Слава показала пышные формы на концерте в Кремле.

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