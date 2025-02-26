«Если есть ад, то он здесь»: в Мурманске начали процесс по делу о геноциде советского народа

В Мурманской области по поручению генпрокурора России Игоря Краснова начали рассматривать дело о геноциде народов Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны немецкая авиация более 700 раз бомбила Заполярье. Мурманск фашисты буквально превратили в руины. За все время там погибли более 15 тысяч мирных жителей. Материалы дела насчитывают 40 томов. Туда вошли архивные документы и заключения историков. На первое судебное заседание пришли свидетели тех страшных налетов. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сергеев.

В областном суде ажиотаж: здесь собрались журналисты, общественники и немногочисленные свидетели бесчеловечных преступлений фашистов. В Мурманске начался процесс по делу о геноциде советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

«С 23 июня 1941 по 23 ноября 1943 года немцы за 792 налета сбросили 4100 фугасных бомб, 181 193 зажигательных, 466 было убито и 1154 человека ранено», — заявил и. о. прокурора Мурманской области Андрей Каширников.

За сухими цифрами из архивных документов стоят воспоминания очевидцев страшных бомбардировок.

«Нам очень трудно все это, тяжело. Без слез невозможно об этом даже говорить», — признается 85-летняя Нелли Бульба.

Пенсионерка отчетливо помнит, как в 1940-х вместе с бабушкой пряталась в подвалах во время налетов. Ее отец ушел на фронт, а мама вступила в пожарную бригаду.

«Они тушили пожары, раненых доставали. Я ни маму, ни папу дома не видела. Все время была с бабушкой», — вспоминает Нелли Бульба.

Воспоминания десятков свидетелей, истории о героических подвигах жителей города собраны в книгах, изданных благодаря общественной организации «Дети военного Мурмана». О том, что мирное население в Мурманске стало мишенью для фашистских бомбардировщиков, напоминает и Мемориальный комплекс стойкости и мужеству мурманчан. 18 июня 1942 года стало самым страшным днем в истории города. 105 самолетов сбросили 12 тысяч бомб. Город, без преувеличения, превратился в руины.

«18 июня город превратился в лес печных труб, все было сожжено. Один из очевидцев сказал: «Если существует на Земле ад, я его видел здесь», — говорит историк Михаил Белошеев.

Еще одно знаковое место — Мемориал защитникам Советского Заполярья. 35-метровую статую солдата на одной из самых высоких сопок в Мурманске в народе прозвали Алешей. Взгляд гиганта устремлен на запад, откуда летели немецкие самолеты с аэродрома в 150 км от города близ возвышенности, которая носит название Генеральская гора.

«С этого района взлетавшие самолеты работали по конвоям, противодействовали судоходству», — рассказал военный краевед Дмитрий Дулич.

Сейчас там в нескольких километрах от норвежской границы находятся крест и мемориальные таблички с именами военнопленных одного из немецких лагерей Колосйоки-8. Там держали больше тысячи человек. Те, кто не погиб от истощения, были застрелены. Это зафиксировано в национальном архиве Финляндии.

«Военнопленные работали на добыче сульфидно-никелевых руд. У нас имеются карточки, копии на советских военнопленных», — рассказала методист по научно-просветительской деятельности историко-краеведческого музея Печенгского округа Мурманской области Анна Чурлик.

Все эти данные, показания живых и уже погибших свидетелей легли в основу первого судебного заседания. В материалах дела более 40 томов. В марте должны вынести приговор. Уже установлено, что размер причиненного региону ущерба в переводе на текущий курс составляет больше триллиона рублей. Но самая большая потеря — люди. В результате массированных бомбардировок городов Заполярья было убито больше 15 тысяч человек.