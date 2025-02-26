Верификацию возраста в интернете могут регламентировать законодательно

Верификацию возраста интернет-пользователей могут регламентировать законодательно. Такое предложение было опубликовано в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

В документе отмечено, что контент, не предназначенный для лиц младше 18 лет, находится практически в свободном доступе для любого пользователя сети. Достаточно лишь поставить «галочку», подтверждающую, что человек достиг совершеннолетия.

Чтобы защитить детей от негативного влияния такого рода информации, нужно законодательно регламентировать верификацию возраста.

Москалькова также предложила отдельно проработать законодательно сферу блогерства. Особое внимание омбудсмен уделила создателям медицинского контента.

«Предполагается, что будет создан специальный реестр. Если у автора есть медицинское образование и он является практикующим врачом, на его странице в интернете появится специальный значок. Так пользователи смогут распознать, кто из блогеров является квалифицированным специалистом», — написано в докладе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москалькова призвала ООН к реакции на удар ВСУ по автобусу в Запорожской области.