Великий пост 2025: что можно и нельзя есть в течение семи недель перед Пасхой

В этом году православные христиане будут отмечать это событие с 3 марта вплоть до 19 апреля.

Великий пост — это период подготовки к одному из самых важных православных праздников: дню Светлой Пасхи.

Он считается наиболее строгим и длится 40 дней. Этот пост соблюдают в память о сорокадневном воздержании Иисуса Христа от пищи в пустыне. В 2025 году православные христиане будут отмечать это событие с 3 марта вплоть до 19 апреля.

О том, чем можно и нельзя заниматься в это время, сообщает URA.RU.

В этот период христиане придерживаются строгих ограничений в питании и уделяют больше времени молитве и духовным практикам. Таким образом они освобождаются от греха и достигают духовной чистоты к Пасхе.

«Это возможность понести бремя поста в очищение от грехов. И, если человек, способен попоститься и покаяться, то он получит от Бога прощение», — сказал протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете.

Как отметил священник, в это время необходимо ходить на службы в церкви, раздавать милостыню, делать добрые дела, а также отказаться от вредных привычек.

Однако не у всех получится выдержать такой пост, поэтому делать это стоит в меру своих возможностей, добавил Харитонов. Лучше всего посоветоваться со священником о том, как стоит поститься конкретно в вашем случае.

Стоит учитывать, что пост делится на две части: первые шесть недель — Святая четыредесятница, последняя неделя — Страстная седмица.

Семь недель поста

В чистый понедельник (3 марта) стоит заняться уборкой и употреблять только жидкости: воду, компоты, соки. Во вторник и четверг стоит есть пищу без добавления масла. В среду и пятницу нужно придерживаться «сухоядения». В субботу и воскресенье включите в ваше меню блюда на растительном масле. При этом всю первую неделю категорически запрещается сквернословить и злиться.

Вторая неделя менее строгая, но продукты животного происхождения также под запретом. Молитесь и читайте Библию. Не стоит в это время плохо думать о людях, завидовать им и осуждать. Застолья устраивать в этот период также запрещено.

На третьей неделе можно есть грибы, каши, фасоль, чечевицу, горох, нут, сою, овощи, морские водоросли, семечки, лаваши и макароны, но без яиц. Продолжайте молиться, читать Библию и ходить в храмы. Ругаться и устраивать застолья все еще запрещено.

Во время четвертой недели необходимо есть вареные, тушеные овощи и фрукты без масла, а также вегетарианскую пищу с добавлением растительного масла. В этот период не стоит посещать публичные мероприятия.

Во время пятой недели Великого поста можно есть каши, грибные блюда, овощи, фрукты, соленья, бобовые, хлеб и макароны без яиц. Животную пищу употреблять нельзя, кутеж под запретом. Кроме того, в этот период в церквях идут особые богослужения со множеством покаянных молитв и земных поклонов.

На шестой неделе уже разрешается включить в рацион рыбную икру и рыбные блюда. Это будет последняя неделя для покаяния. В этот период стоит больше времени проводить со своими родными и близкими. Гуляния и животная пища также запрещены.

Седьмая неделя считается очень строгой. В этот период в церквях не проводят крещение и венчание, а также не празднуются дни святых. С понедельника по четверг стоит навести порядок в домах к Пасхе. В пятницу и субботу не стоит заниматься физической активностью. Конечно, на этой неделе застолья все еще проводить не стоит.

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