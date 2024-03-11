Вплоть до запрета на отпевание: что верующим категорически нельзя делать на Масленицу

В России с 11 марта стартует масленичная неделя. Это время народных гуляний, широкий застолий и веселья перед наступлением сорокадневного Великого поста.

Можно ли православным верующим отмечать Масленицу и какие забавы лучше пропустить, эксклюзивно Пятому каналу рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

Как Церковь относится к Масленице

Масленица — это народный праздник, который имеет некоторые языческие корни.

«Мы не можем относиться к празднику как к явному злу. Это не зло, а народная традиция, но в ней еще бытуют некоторые следы языческих времен», — пояснил священник.

Он напомнил, что первоначально на Руси приход весны и поворот Солнца встречали в День весеннего равноденствия. А с появлением христианства календарно сдвинули аккурат перед Великим постом и стали праздновать как время заговенья перед Великим постом.

«Масленица действительно всегда перед началом Великого поста, и в этом отношении Масленица не могла никак быть связана с язычеством, поскольку календарно это уже шло христианское летоисчисление», — сказал он.

Церковь призывает относиться к масленичным гуляниям с осторожностью. Ни в коем случае не бороться, реагировать благожелательно, однако помнить, что языческие следы в празднике все же присутствуют.

В как таковых народно-развлекательных обычаях нет ничего страшного, хотя и ничего благостного. Поэтому их стоит воспринимать просто как игру.

Грешно ли праздновать Масленицу православным

Принимать участие в народных забавах не возбраняется. Это не считается не грехом. Однако выбирать развлечение на свежем воздухе стоит предусмотрительно.

«Православным можно праздновать Масленицу, но не следует участвовать в каких-то явных языческих действиях. Раньше устраивали массовые драки стенка на стенку. Здесь уже совершенно явное нарушение божьих заповедей, и Церковь с этим жестко боролась, предупреждала, что тех, кто будут убиты в таких драках, нельзя будет отпевать. В итоге их все равно отпевали, но такие угрозы раздавались с целью удержать молодежь от участия», — пояснил священнослужитель.

На современную Масленицу, как и несколько столетий назад, распространены потешные поединки, штурм и оборона снежных городков, кулачные бои и многое другое. Нередко устраиваются масштабные фаер-шоу. Поэтому церковные предписания не теряют актуальности.

Другие традиционные масленичные увеселения, пусть в них и усматривается языческий подтекст, все же не столь критичны. Речь идет о сжигании соломенного чучела, прыжках через костер, соревнованиях по перетягиванию каната, играх и других.

«Народные традиции это прекрасно, хорошо, но надо стараться, чтобы в них было побольше христианского смысла. Поэтому желательно отклонить какие-то явные языческие традиции. Нужно внимательно смотреть за действиями, в некоторых традициях не принимать участия, относиться доброжелательно, мирно, с пониманием», — добавил он.

Допустимо ли объедаться на Масленицу перед Великим постом

Самый главный и вкусный символ Масленицы — это блин. Разнообразие рецептов и начинок, особенно в преддверии сорокадневного православного поста, когда подобные кулинарные изыски запрещены, подстегивает аппетит и вызывает желание наесться, как минимум, до следующей весны.

Увы, чрезмерно налегать на угощения не стоит.

«Объедаться неправильно. Надо наоборот очень умеренно есть, потому что когда входим в пост, чтобы не было никаких перепадов, которые могут оказать на организм нехорошее влияние. Поэтому лучше есть в меру. Опять же на Масленицу пища масленая. Она не кислая, не наперченная. Она спокойная, она готовит человека, чтобы желудок потом немножко повоздерживался весь Великий пост. Ровно, потихоньку, спокойно, немного», — посоветовал Савченко.

Ну а главное правило празднования Масленицы — это отсутствие на столе горячительных напитков.

«Конечно, празднование Масленицы должно быть скромным, без возлияния алкоголя. В прежние времена думали, что перед Великим постом надо нагуляться. Это, конечно, неправильный подход. К этому надо относиться осторожно», — предостерег священник.

История и традиции праздника Масленица

История Масленицы уходит в глубину веков. Яркая, шумная, веселая и сытная Масленица объединяет в себе народные традиции русской культуры и глубокий смысл христианской веры.

Никто из исследователей точно не может сказать, когда точно появилась Масленица. Однако предпосылки ее возникновения (верование в языческого бога плодородия) считаются бесспорными. В старину праздник представлял собой целый обрядный комплекс. В него входили не только развлечения, но и духовные практики.

Изначально это были проводы зимы и приветствие скорого прихода весны. Жизнь и достаток человека в то время зависели от сезона и погоды за окном. После тяжелой, холодной и нередко голодной зимы люди искренне радовались потеплению. Они ждали, когда скотина сможет насытиться свежей зеленой травой, а на столе в достатке появится еда.

Проводы зимы назывались Комоедицей. Имя праздника произошло от слова «кома» — медведь. Животное считалось одной из ипостасей языческого бога Велеса. Кстати, присказка «Первый блин комом» относится к тем же медведям. По тогдашней традиции часть первых блинов отдавали медведям — комам. Люди верили, что так можно задобрить Велеса и ускорить приход цветущего сезона.

Изначально на Масленицу пекли не блины, а пряники, которые подавали с киселем. Исследователи высказали предположение, что самый первый масленичный блин получился именно из киселя в IX веке. Но популярность он обрел не сразу. И первоначально блины готовились как поминальное угощение. В конце праздничной недели лакомство оставляли либо на окне, либо на кладбище рядом с могилами усопших, когда приходили с ними попрощаться.

Главным кушаньем весны долгое время считался «сладкий хворост». Блины перешли в разряд символа Масленицы лишь спустя семь веков. Бытует мнение, что народ подметил сходство румяного угощения с солнцем и сделал его ключевым блюдом праздничного стола.

Кроме Велеса, древние славяне почитали Ярило — бога весеннего Солнца. В его честь пекли похожие на солнечный диск лепешки и поджигали чучело — Мару. Она означала смерть и рождение природы. Последний приготовленный на масленичной неделе блин выбрасывался в огонь, дабы задобрить богов.

Традиция есть молочную пищу связана с тем, что в конце марта (именно тогда раньше праздновали Масленицу), в деревнях телились коровы, на столах появлялось молоко, а вместе с ним сметана и творог. Резать скот было крайне неразумно, а осенние запасы мяса уже были давно съедены, так что молочная пища и мучные изделия были основными блюдами.

Дошедшая до современности Масленица была адаптирована Русской православной церковью во второй половине XVIII века. Она стала своеобразным компромиссом между язычниками и церковниками. Праздник поставили в определенные рамки — его разрешалось проводить строго до начала весеннего поста. Количество дней тоже сократили — с 14 до семи. Нетронутыми остались лишь забавы, так как церковь согласилась, что после тяжелой зимы и перед строгим религиозным постом стоит сытно поесть, вдоволь повеселиться.

Народные гулянья издавна славились масштабностью. Торжество стало не только поводом для застолья, но также и для налаживания личной жизни. Например, юноши, желающие остепениться, покупали к празднику сани, чтобы покатать на них приглянувшуюся девушку. Так раньше оценивали состоятельность и скромность жениха и невесты, а родители устраивали браки. В катаниях непременно участвовала каждая пара. Если же сватовство ничем не заканчивалось, женихам и невестам приходилось ждать до праздника Красной горки, а то и до окончания всех посевных работ.

В настоящее время Масленица утратила языческую подоплеку. Праздник сводится к поеданию сытных и сладких блинов, гуляниям, ярмаркам и ожиданию скорого прихода тепла. А выражение «Первый блин комом» трактуется как неудачная попытка сделать или предпринять что-то.

Масленичная неделя — традиции и правила

Каждый день масленичной недели имеет название и предназначение. То, что дозволено делать во вторник, не принято проводить в пятницу. По поверьям, строгое следование традициям оберегало человека весь год.

В Масленичной неделе выделяются две части: с понедельника по среду — это узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — широкая Масленица. В первую допускалось заниматься домашним хозяйством и подготовкой к праздничным посиделкам, а всю вторую нужно было полностью посвятить гуляниям, забавам, отложив дела на потом.

Понедельник — Встреча

В первый день из соломы и старых вещей мастерили чучело, сооружали горки и снежные городки, вешали качели.

Хозяюшки принимались печь блины. Тесто замешивали с самого утра, добавляя в него пару капель воды из родника или ключа.

«Первым блином предков угощаю, заветы и традиции их соблюдаю. Блином угощайтесь, за нас заступайтесь. Угощение примите, благополучие нам пошлите», — говорила хозяйка дома, замешивая тесто на Встречу.

Самый первый блин отдавали нищим или малоимущим на помин усопших родственников. Остальные подавали к столу, чтобы угостить пришедшую в гости родню. За едой обсуждали готовящееся празднование Масленицы и возможное предстоящее сватовство.

Вторник — Заигрыши

Второй день отводился смотринам невест. Отсюда и пошло название — девушки заигрывали с парнями. Поэтому блины готовили, в первую очередь, для суженого. При замешивании теста и выпекании наговаривали различные слова любви.

«Блинками парней угощаю, суженого своего разыскиваю. Как угощение кончится, так любовь в мои двери постучится, меня в одиночестве не оставит. Будет наша семья богата да сыта, ни в чем нужды не узнает», — шептали девушки.

В этот день молодые люди на Руси ходили по домам и выбирали себе половинку. Если все складывалось удачно, свадьбу назначали на Красную горку, сразу после Пасхи.

На Заигрыши начинали зазывать Масленицу: «У нас горы снежные готовы и блины испечены — просим жаловать!»

Среда — Лакомка

Третий день масленичной недели — самый разгар праздника. Хозяйки пекли блины с разнообразными начинками. Заворачивая вкусную добавку, женщины обязательно делали заговор.

«Блинок к блинку испекла, каждый румяный, словно солнышко, плоский как монета. Лакомство в них заверну, достаток в дом привлеку», — говорила прозорливая хозяюшка.

Важно, чтобы лакомство попробовали как можно больше гостей, давая взамен мелкую монетку.

Полученные деньги собирали в мешочек и прятали в укромном месте. По поверью, после этого в дом должен прийти достаток.

На Лакомку зять приходил в гости к теще. Она встречала мужа дочери стопкой блинчиков с пылу с жару.

По количеству блюд на столе судили о том, какое отношение к себе заслужил зять за прошлый год.

Чем добрее теща в этот день, тем лучше сложатся отношения у ее дочери с новой семьей.

Четверг — Разгуляй

Четвертый день является началом Широкой Масленицы. Хозяюшки пекли дрожжевые блины, предварительно заговаривая опару. Они ставили миску на пять монет и замешивали тесто.

«Блины для угощения готовлю, на монетах звонких настаиваю. Кто моим блинком угостится, тот и обогатится. Деньги раздам нуждающимся, чтобы в моей жизни беды не было, бедности ничто не привлекало», — гласил заговор на прибыль.

Румяные блины «текли» рекой. Отовсюду слышались музыка и смех: народ выходил участвовать в потехах и гуляньях. В центре поселения устанавливали чучело Масленицы на шесте. Девушки водили хороводы и качались на качелях, а юноши состязались в силе и ловкости — перетягивании каната, кулачных боях, залезании на ледяной столб и, конечно же, в захвате снежной крепости. На улицах пели скоморохи, веселились ряженые.

Отсиживаться дома в этот день нельзя. Бытовало мнение, что тех, кто не выйдет на Разгуляй, настигнут горести и неудачи. Празднование продолжалось до вечера и завершалось прыжками через масленичный костер.

Пятница — Тещины вечерки

В отличие от среды, когда тещи ждали зятьев, в пятницу с ответным визитом к молодым приходили родители.

Традиционное угощение пекла дочь по рецепту, который ей достался от старшего поколения (бабушки или прабабушки). Молодые хозяйки верили, что это привлечет в дом благополучие и хорошие деньги.

«Блины из старины пришли, румяные запеклись, золотом налились. На сковороде шипели, деньги приманивали. Блинками угощусь, деньги привлеку, в кошель спрячу, никому не покажу», — приговаривала женщина во время готовки.

Теща также приводила с собой подруг, чтобы похвастаться зятем. А он всячески выказывал гостям уважение.

Суббота — Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в дом сестер мужа и незамужних подруг. Хозяйка дарила подарки и угощала блинами на кефире.

Считалось, что чем пористей блинок, чем больше в нем дырочек, тем больше денег появится в ближайшем будущем в доме. Угощая, брали символическую монетку и клали в карман со определенными словами.

«Копейка мала соринка, да рубль бережет», — гласил заговор.

Также в субботу собравшиеся девушки и женщины гадали на будущее.

Воскресенье — Прощеное воскресенье

Совершалось заговенье перед Великим постом. На самом высоком холме сжигали чучело Масленицы и ходили на кладбище, чтобы помянуть умерших родных.

Люди обязательно просили друг у друга прощения и сами старались забыть прошлые обиды. При встрече говорили: «Прости меня», а в ответ слышали: «Бог тебя простит», чтобы начать Великий пост без отягчающих душу мыслей.