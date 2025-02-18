«Зашивали лицо»: агрессивный клиент жестоко избил сотрудника ПВЗ в Омске

Неизвестный заявил, что за его женщиной якобы подглядывали в пункте.

Агрессивный клиент жестоко избил сотрудника пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Омске. Расправу зафиксировала внутренняя камера наблюдения. Запись появилась в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как злоумышленник подходит к сидящему за компьютером сотруднику ПВЗ и начинает наносить ему удары кулаками. Когда молодой человек падает на пол, избиение продолжается ногами. Только когда жертва уже практически перестала двигаться, агрессор остановился.

Знакомый с ситуацией источник 5-tv.ru рассказал, что инцидент произошел в ПВЗ на Космическом проспекте, 18 в микрорайоне Чкаловск. Сначала агрессивный клиент пришел туда с женщиной, чтобы забрать заказ. Позднее он вернулся один и напал на сотрудника, утверждая, что за его спутницей в пункте подглядывали.

«Моего друга избили до жуткого состояния, он пролежал в больнице больше недели и ему зашивали лицо», — сообщил источник.

Омская полиция по факту происшествия возбудила уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия». В рамках проводимой проверки правоохранители затребовали видеозаписи инцидента и медицинские документы, подтверждающие факт побоев.

Фото, видео: 5-tv.ru

На ситуации отреагировали и в руководстве маркетплейса, под вывеской которого работает ПВЗ. В компании назвали подобное проявление агрессии «совершенно неприемлемым», заявили, что выясняют обстоятельства происшествия у владельца пункта и выразили готовность поддержать пострадавшего в решении ситуации с правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 80-летняя пенсионерка избила школьницу, пришедшую в гости к ее внучке.