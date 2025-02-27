Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ротвейлер бросился на ребенка. На помощь пятилетнему мальчишке пришла мать и закрыла его собой. Собака несколько раз укусила женщину, у нее открытый перелом кисти.

Вокруг много людей, но никто не решается подойти к разъяренному псу, охраняющему свою добычу. Все это продолжалось около 30 минут. Потом женщину отвезли в больницу, у ребенка сильный стресс.

А вот хозяйка ротвейлера, который гуляет по улицам один и без намордника, даже не сразу призналась, что это ее пес. Тем более, что на людей он нападает уже как минимум в третий раз.

Пока следователи проводят проверку и квалифицируют случившееся как причинение вреда по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две хаски набросились на ребенка в Сочи и разорвали ему лицо.