Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге
Женщина закрыла собой дитя от разъяренного животного. Сейчас она находится в больнице.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Adam Lawrence; 5-tv.ru
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В Екатеринбурге ротвейлер бросился на ребенка. На помощь пятилетнему мальчишке пришла мать и закрыла его собой. Собака несколько раз укусила женщину, у нее открытый перелом кисти.
Вокруг много людей, но никто не решается подойти к разъяренному псу, охраняющему свою добычу. Все это продолжалось около 30 минут. Потом женщину отвезли в больницу, у ребенка сильный стресс.
А вот хозяйка ротвейлера, который гуляет по улицам один и без намордника, даже не сразу призналась, что это ее пес. Тем более, что на людей он нападает уже как минимум в третий раз.
Пока следователи проводят проверку и квалифицируют случившееся как причинение вреда по неосторожности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две хаски набросились на ребенка в Сочи и разорвали ему лицо.
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