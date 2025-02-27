Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге

Эфирная новость 37 0

Женщина закрыла собой дитя от разъяренного животного. Сейчас она находится в больнице.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Adam Lawrence; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге ротвейлер бросился на ребенка. На помощь пятилетнему мальчишке пришла мать и закрыла его собой. Собака несколько раз укусила женщину, у нее открытый перелом кисти.

Вокруг много людей, но никто не решается подойти к разъяренному псу, охраняющему свою добычу. Все это продолжалось около 30 минут. Потом женщину отвезли в больницу, у ребенка сильный стресс.

А вот хозяйка ротвейлера, который гуляет по улицам один и без намордника, даже не сразу призналась, что это ее пес. Тем более, что на людей он нападает уже как минимум в третий раз.

Пока следователи проводят проверку и квалифицируют случившееся как причинение вреда по неосторожности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две хаски набросились на ребенка в Сочи и разорвали ему лицо.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
85.93
-0.70 90.18
-0.76
«Разумные желания»: китайский гороскоп на март 2025 года

Последние новости

2:23
На Украине назревает бунт региональных властей
2:06
Шашлычник из Нижнего Новгорода взял в аренду 130 машин и продал их
1:49
«Не жаловалась»: режиссер рассказал о последней роли Добровольской в кино
1:34
Больше 10 лет работы: в Петербурге прошла премьера этно-оперы «Князь Владимир»
1:33
Состояние здоровья Папы Римского улучшилось
1:17
Ротвейлер напал на мать с ребенком в Екатеринбурге

Сейчас читают

Спрут USAID и «активисты»: как США уничтожили независимую государственность Украины
Сыграет кошку и собаку: Кустурица оценил талант Юры Борисова
Боевики ВСУ бежали так быстро, как могли: подробности освобождения села Погребки в Курской области
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год