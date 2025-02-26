Разорвали лицо: две хаски набросились на ребенка в Сочи

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 58 0

Две хаски набросились на ребенка в Сочи и разорвали ему лицо

Две домашние хаски напали на 9-летнего ребенка в Сочи

Фото: 5-tv.ru

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Животные жили на соседнем участке.

В Сочи две собаки породы хаски напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. О случившемся в разговоре с 5-tv.ru рассказал отец ребенка Валентин Королев.

Все произошла в селе Лесное Адлерского района. По словам Валентина, животные, набросившиеся на мальчика, жили во дворе соседнего дома. Хаски нанесли ребенку страшнейшие травмы, буквально разорвали ребенку лицо — на месте остались только лоб и часть зубов. Его экстренно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Затем пострадавшего доставили в лечебное учреждение Краснодара.

«Мы фрагменты лица, которые мы из собак извлекли, отправляем вертолетом в Краснодар», — рассказал Королев.

Как сообщали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в результате нападения двух домашних собак, которые находились без присмотра хозяина.

Прежде, 23 февраля, в Ставрополе девятилетняя девочка погибла в результате нападения агрессивной стаи собак. Животные напали на нее, когда она каталась с ледяной горки. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родным ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нетрезвый москвич выстрелил из ракетницы в собачников.

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