Общество Незалежной выступает против призыва, считая неприемлемыми даже нынешние методы работы военкомов.

На Украине тем временем ужесточится мобилизация. Это единственный способ для Киева противостоять президенту США Дональду Трампу с его невыгодной сделкой по полезным ископаемым. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что принудительное пополнение рядов только усугубит раскол в украинском обществе. Это может привести к хаосу в стране и негативно сказаться на боеспособности боевиков Украины, подчеркивает газета. Но лучшего решения украинские власти не видят.

Хотя последний опрос среди украинцев показал: подавляющее большинство граждан, почти 90% выступают против снижения мобилизационного возраста, даже если ситуация на фронте ухудшится. Причем 80% опрошенных считают, что и нынешний формат проведения мобилизации неприемлем.