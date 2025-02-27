Шаг к пропасти: на Украине ужесточается мобилизация

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Тhе Есоnоmist: украинские власти готовятся к ужесточению мобилизации

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Büttner; 5-tv.ru

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Общество Незалежной выступает против призыва, считая неприемлемыми даже нынешние методы работы военкомов.

На Украине тем временем ужесточится мобилизация. Это единственный способ для Киева противостоять президенту США Дональду Трампу с его невыгодной сделкой по полезным ископаемым. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что принудительное пополнение рядов только усугубит раскол в украинском обществе. Это может привести к хаосу в стране и негативно сказаться на боеспособности боевиков Украины, подчеркивает газета. Но лучшего решения украинские власти не видят.

Хотя последний опрос среди украинцев показал: подавляющее большинство граждан, почти 90% выступают против снижения мобилизационного возраста, даже если ситуация на фронте ухудшится. Причем 80% опрошенных считают, что и нынешний формат проведения мобилизации неприемлем.

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